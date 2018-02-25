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Боевики готовят провокации с химическим оружием на територии Восточной Гуты

Боевиками готовятся провокации в Восточной Гуте с применением химического оружия, рассчитывая в данном случае дать руководству некоторых западных государств возможность обвинить в очередной раз Дамаск в преступлениях против мирных жителей.

Боевики готовят провокации с химическим оружием на територии Восточной Гуты

Основной целью незаконных вооруженных формирований на территории Восточной Гуты, является создание провокации, подобной той, которую провели в Хан-Шейхуне в апреле прошедшего года. Подтверждением планов боевиков являются «репетиции» съемочного процесса медиа-центра «Гута» и «Белых касок». В частности отрабатываются действия, которые напоминают те, что требуются при оказании помощи потенциальным пострадавшим от проводимых газовых атак.

Раньше представители оппозиции, а также вооруженных незаконных формирований на территории Восточной Гуты обвиняли неоднократно силы правительства в применении химических веществ, «подтверждая» заявления постановочными видео.
Политика
Добавил: tantan61 Вчера, 23:15
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