Основной целью незаконных вооруженных формирований на территории Восточной Гуты, является создание провокации, подобной той, которую провели в Хан-Шейхуне в апреле прошедшего года. Подтверждением планов боевиков являются «репетиции» съемочного процесса медиа-центра «Гута» и «Белых касок». В частности отрабатываются действия, которые напоминают те, что требуются при оказании помощи потенциальным пострадавшим от проводимых газовых атак.Раньше представители оппозиции, а также вооруженных незаконных формирований на территории Восточной Гуты обвиняли неоднократно силы правительства в применении химических веществ, «подтверждая» заявления постановочными видео.