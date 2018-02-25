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Сергей Безруков и Полина Гагарина снялись в одном фильме под названием «В невесомости»

Сергей Безруков и Полина Гагарина приняли участие в съемках нового фильма под названием «В невесомости».

Сергей Безруков и Полина Гагарина снялись в одном фильме под названием «В невесомости»


Знаменитый киноактер Сергей Безруков и популярная исполнительница Полина Гагарина стали партнерами по кинофильму. Об этом певица рассказала своим поклонникам на официальной страничке в Интернете.

Но никаких деталей о своей будущей работе в картине Полина Гагарина не сообщила. Единственное, что сделала артистка, так это выложила совместный фотоснимок с Сергеем Безруковым и добавила маленький пост о том, что популярный актер является ее партнером по фильму. Полина очень гордится таким сотрудничеством и очень ждет выхода кинокартины.

Данную публикацию исполнительница и теперь уже актриса сопроводила хэштегом #гагаринаактриса. Но о киноработе практически ничего не известно. Недавно в средствах массовой информации появилась информация, что фильм будет называться «В невесомости». Дата премьеры тоже пока неизвестна.

Преданные многочисленные поклонники мгновенно начали поздравлять свою любимицу с приобщением к новому для нее виду искусства. Фанаты рады за нее вдвойне, ведь она много раз сообщала, что мечтает сниматься в кино.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Вчера, 18:46
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