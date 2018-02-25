Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в Молдове

В небольшом посте исполнитель отметил, что был рад пообщаться с президентом и быть его гостем, после чего признался, что уважает население страны и помнит о своем выступлении 30 лет назад. Тогда выступление состоялось благодаря помощи композитора Пётрэ Теодоровича и певицы Анастасии Лазарюк. Подписчики написали о музыке, соединяющей разные страны и сердца зрителей, после чего стали спрашивать Филиппа Киркорова о местном вине из погребов Игоря Додона.Пользователи сетей были рады, что артист ценит талантливых коллег, но сам он прибыл сюда для поддержки группы DoReDos. Знаменитость является автором композиции, которую группа исполнит на конкурсе “Евровидение-2018”. Во время выступления солистка потеряла туфельку, а певец надел ее на ногу девушки под громкие аплодисменты зала.