АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в Молдове

Певец опубликовал в Instagram фото вместе с главой Молдовы Игорем Додоном, написав ему теплые слова благодарности. Филипп Киркоров побывал в стране, где состоялся его первый дебют, но не стал озвучивать название своего хита.

В небольшом посте исполнитель отметил, что был рад пообщаться с президентом и быть его гостем, после чего признался, что уважает население страны и помнит о своем выступлении 30 лет назад. Тогда выступление состоялось благодаря помощи композитора Пётрэ Теодоровича и певицы Анастасии Лазарюк. Подписчики написали о музыке, соединяющей разные страны и сердца зрителей, после чего стали спрашивать Филиппа Киркорова о местном вине из погребов Игоря Додона.

Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в Молдове


Пользователи сетей были рады, что артист ценит талантливых коллег, но сам он прибыл сюда для поддержки группы DoReDos. Знаменитость является автором композиции, которую группа исполнит на конкурсе “Евровидение-2018”. Во время выступления солистка потеряла туфельку, а певец надел ее на ногу девушки под громкие аплодисменты зала.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости