АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Сати Казанова рекомендует поклонникам отказаться от вредных продуктов

Певица кроме яркой внешности и чудесного голоса имеет прекрасную фигуру, восхищающую ее поклонников. Сати Казанова рекомендует им отказаться от вредных продуктов, посвятив теме пост в Instagram.

Исполнительница отметила, что жиры помогают организму усвоить важные витамины и сохраняют энергию, а также полезны для человеческого роста и развития. Однако среди них есть много вредных аналогов, содержащихся в фастфудах, полуфабрикатах, кондитерской выпечке и хлебе. Также Сати Казанова упомянула о майонезе, маргарине, сухом завтраке и рафинированном масле. Мороженое и масло какао вместе с заменителями молочных жиров относятся к данной категории, а потому стоит готовить еду на масле холодного отжима или сливочном аналоге хорошего качества.

Сати Казанова рекомендует поклонникам отказаться от вредных продуктов


В конце звезда отметила, что придерживается вегетарианской диеты и дополняет ее водой, не забывая о полезных веществах. Подписчики позитивно оценили интересное сообщение знаменитости, назвав ее молодцом и красавицей. Некоторые люди тоже понимают опасность вредной пищи, после чего приходится тратить деньги на лекарства.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 22:15
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости