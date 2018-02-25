Сати Казанова рекомендует поклонникам отказаться от вредных продуктов

Исполнительница отметила, что жиры помогают организму усвоить важные витамины и сохраняют энергию, а также полезны для человеческого роста и развития. Однако среди них есть много вредных аналогов, содержащихся в фастфудах, полуфабрикатах, кондитерской выпечке и хлебе. Также Сати Казанова упомянула о майонезе, маргарине, сухом завтраке и рафинированном масле. Мороженое и масло какао вместе с заменителями молочных жиров относятся к данной категории, а потому стоит готовить еду на масле холодного отжима или сливочном аналоге хорошего качества.В конце звезда отметила, что придерживается вегетарианской диеты и дополняет ее водой, не забывая о полезных веществах. Подписчики позитивно оценили интересное сообщение знаменитости, назвав ее молодцом и красавицей. Некоторые люди тоже понимают опасность вредной пищи, после чего приходится тратить деньги на лекарства.