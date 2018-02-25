Конспиролог Дэвид Икке считает британскую королеву Елизавету II пришельцем

Существа прибыли на нашу планету с созвездия Дракона миллион лет назад, а сейчас имеют множество потомков. В материалах видно, как изменяются глаза венценосной особы, становясь похожими на взгляд ящера. Его коллега Гэри Боун решил защитить монарха, отметив, что каждый житель планеты имеет мозг рептилий, после чего может двигаться и заниматься сексом. Млекопитающие наградили его лимбической системой, позволяющей защищать детей и испытывать эмоции.Также эксперты назвали рептилоидом Билла Клинтона, после чего к нему присоединился Барак Обама и Дональд Трамп. Потомками внеземных существ стали самые богатые семьи планеты, но еще можно увидеть ящеров на ТВ. Привлекательная ведущая во время чтения новостей тоже показала зрителям холодный взгляд ящера, после чего все стало на свои места.