АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Месть йети: Древнее существо не простило ученому Владимиру Пушкареву вторжение в свою жизнь и уничтожило врага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после перенесенной травмы

Татьяна Тотьмянина пошла на поправку и уже снова стала на коньки после перенесенной травмы.

Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после перенесенной травмы


30 декабря перед Новым годом Татьяна Тотьмянина оказалась на больничной койке, поскольку сломала правую ногу. Олимпийская чемпионка в последнее время была очень востребована. Она участвовала во всех ледовых проектах Ильи Авербуха и практически всегда в главных партиях.

Но финальные спектакли в ушедшем году проходили уже без ее участия. Наталья во время представления упала неудачно, и ей сразу же пришлось провести операцию. Эту новость она вместе со своим супругом Алексеем Ягудиным рассказали на своих личных страничках в Интернете.

По словам ее мужа за прошедшие два месяца ей провели еще две операции. Спортсменка достаточно быстро восстановилась, но передвигалась с помощью костылей. Несмотря на такую неприятность, Татьяна активно проводила время и отдыхала с дочками и супругом в Таиланде. А еще с разрешения врачей не забывала регулярно тренироваться.

А на днях Тотьмянина выложила видеоролик, на котором она исполняет партию Джульетты со своим несменным партнером Максимом Марининым, который исполнил роль Ромео.

Поклонники были безумно рады вновь увидеть свою любимицу на коньках.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Кристина Сегодня, 17:43
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен
В сети появились рендеры нового Toyota RAV4
Яна Кошкина перепутала даты во время поздравления
В Discord появились подтверждённые серверы для
Лена Миро просит полных людей отказаться от
Японский ученый Митио Каку предлагает людям
Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после
Родстер BMW i8 появится в продаже в марте
В Аргентине НЛО решил принять участие в авиашоу
LG анонсировала презентацию флагманской версии
Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и
Военные истребители сражались с НЛО над
Зрители считают, что Алексей Купин единственный
Ушла из жизни индийская актриса Шридеви
Анастасия Волочкова после ночи с любовником
Peterbilt 579 получил огромный спальный осек
Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели
Российские хоккеисты отметили победу на ОИ
Фанаты Лолиты чуть не сорвали её концерт в
Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за
Голосовые помощники вытеснят с рынка современные
Анастасия Квитко поразила поклонников
Samsung представила официальное видео со
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий
В РФ рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung
На трассе “Сызрань – Саратов” был замечен
Внешний вид пришельцев напоминает хищников –
Мошенники предлагают за 100 тысяч рублей устроить
«Газпром» и Пакистан провели переговоры о
Ракета из США Vulcan обойдется дешевле
Просмотреть все новости