Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после перенесенной травмы

30 декабря перед Новым годом Татьяна Тотьмянина оказалась на больничной койке, поскольку сломала правую ногу. Олимпийская чемпионка в последнее время была очень востребована. Она участвовала во всех ледовых проектах Ильи Авербуха и практически всегда в главных партиях.Но финальные спектакли в ушедшем году проходили уже без ее участия. Наталья во время представления упала неудачно, и ей сразу же пришлось провести операцию. Эту новость она вместе со своим супругом Алексеем Ягудиным рассказали на своих личных страничках в Интернете.По словам ее мужа за прошедшие два месяца ей провели еще две операции. Спортсменка достаточно быстро восстановилась, но передвигалась с помощью костылей. Несмотря на такую неприятность, Татьяна активно проводила время и отдыхала с дочками и супругом в Таиланде. А еще с разрешения врачей не забывала регулярно тренироваться.А на днях Тотьмянина выложила видеоролик, на котором она исполняет партию Джульетты со своим несменным партнером Максимом Марининым, который исполнил роль Ромео.Поклонники были безумно рады вновь увидеть свою любимицу на коньках.