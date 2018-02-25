Израильский спутник зафиксировал в Сирии российские Су-57
Израильским спутником EROS-B зафиксированы базирующиеся в Сирии российские современные истребители Су-57 непосредственно на российской авиационной базе Хмеймим.
Израильской компанией Imagesat International опубликованы снимки авиабазы Хмеймим на территории Сирии. На фото, по всей видимости, запечатлена база новых отечественных самолетов Су-57. Пара истребителей стояли вблизи взлетно-посадочной полосы. Снимки со спутника EROS-B в свою очередь подтверждают сведения касательно прибытия российской техники в Сирию. Согласно публикации, со ссылкой на израильскую разведку, российские современные истребители Су-57 работают пока в ограниченном режиме, не функционируя в полную меру. По всей видимости, в Сирии их будут просто испытывать непосредственно в реальных условиях.
Су-57 мало заметен для систем противника, обладает большой маневренностью, способностью двигаться без форсажа со сверхзвуковой скоростью.
Израильской компанией Imagesat International опубликованы снимки авиабазы Хмеймим на территории Сирии. На фото, по всей видимости, запечатлена база новых отечественных самолетов Су-57. Пара истребителей стояли вблизи взлетно-посадочной полосы. Снимки со спутника EROS-B в свою очередь подтверждают сведения касательно прибытия российской техники в Сирию. Согласно публикации, со ссылкой на израильскую разведку, российские современные истребители Су-57 работают пока в ограниченном режиме, не функционируя в полную меру. По всей видимости, в Сирии их будут просто испытывать непосредственно в реальных условиях.
Су-57 мало заметен для систем противника, обладает большой маневренностью, способностью двигаться без форсажа со сверхзвуковой скоростью.