Израильский спутник зафиксировал в Сирии российские Су-57

Израильской компанией Imagesat International опубликованы снимки авиабазы Хмеймим на территории Сирии. На фото, по всей видимости, запечатлена база новых отечественных самолетов Су-57. Пара истребителей стояли вблизи взлетно-посадочной полосы. Снимки со спутника EROS-B в свою очередь подтверждают сведения касательно прибытия российской техники в Сирию. Согласно публикации, со ссылкой на израильскую разведку, российские современные истребители Су-57 работают пока в ограниченном режиме, не функционируя в полную меру. По всей видимости, в Сирии их будут просто испытывать непосредственно в реальных условиях.Су-57 мало заметен для систем противника, обладает большой маневренностью, способностью двигаться без форсажа со сверхзвуковой скоростью.