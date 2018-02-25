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Израильский спутник зафиксировал в Сирии российские Су-57

Израильским спутником EROS-B зафиксированы базирующиеся в Сирии российские современные истребители Су-57 непосредственно на российской авиационной базе Хмеймим.

Израильский спутник зафиксировал в Сирии российские Су-57


Израильской компанией Imagesat International опубликованы снимки авиабазы Хмеймим на территории Сирии. На фото, по всей видимости, запечатлена база новых отечественных самолетов Су-57. Пара истребителей стояли вблизи взлетно-посадочной полосы. Снимки со спутника EROS-B в свою очередь подтверждают сведения касательно прибытия российской техники в Сирию. Согласно публикации, со ссылкой на израильскую разведку, российские современные истребители Су-57 работают пока в ограниченном режиме, не функционируя в полную меру. По всей видимости, в Сирии их будут просто испытывать непосредственно в реальных условиях.

Су-57 мало заметен для систем противника, обладает большой маневренностью, способностью двигаться без форсажа со сверхзвуковой скоростью.
Политика / В мире
Добавил: tantan61 Вчера, 20:45
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