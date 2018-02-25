Россия создаст дальний сверхзвуковой беспилотник
Беспилотный сверхзвуковой комплекс большой дальности, предназначенный для российской армии, на сегодняшний день находится ещё на стадии разработки.
Информация предоставлена Александром Немовым, являющимся заместителем начальника научно-исследовательского отдела в Центральном научно-исследовательском институте ВВС МО. БПЛА будет способен выполнять на сверхзвуковой скорости маловысотный автоматический полет, поражая мобильные и стационарные цели. Глава НИИ бортового радиоэлектронного оборудования, а также авиационного вооружения ЦНИИ Военно-воздушных сил отметил, что сверхскоростной вертолет должен получить беспилотную версию кроме классической вариации с летчиком на его борту.
В свою очередь раньше передавали, что ученые Российской Федерации собираются использовать наработки по современному самолету А-60 непосредственно для создания воздушного модернизированного судна с лазерным оружием.
Информация предоставлена Александром Немовым, являющимся заместителем начальника научно-исследовательского отдела в Центральном научно-исследовательском институте ВВС МО. БПЛА будет способен выполнять на сверхзвуковой скорости маловысотный автоматический полет, поражая мобильные и стационарные цели. Глава НИИ бортового радиоэлектронного оборудования, а также авиационного вооружения ЦНИИ Военно-воздушных сил отметил, что сверхскоростной вертолет должен получить беспилотную версию кроме классической вариации с летчиком на его борту.
В свою очередь раньше передавали, что ученые Российской Федерации собираются использовать наработки по современному самолету А-60 непосредственно для создания воздушного модернизированного судна с лазерным оружием.
Политика / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:05