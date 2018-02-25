Россия создаст дальний сверхзвуковой беспилотник

Информация предоставлена Александром Немовым, являющимся заместителем начальника научно-исследовательского отдела в Центральном научно-исследовательском институте ВВС МО. БПЛА будет способен выполнять на сверхзвуковой скорости маловысотный автоматический полет, поражая мобильные и стационарные цели. Глава НИИ бортового радиоэлектронного оборудования, а также авиационного вооружения ЦНИИ Военно-воздушных сил отметил, что сверхскоростной вертолет должен получить беспилотную версию кроме классической вариации с летчиком на его борту.В свою очередь раньше передавали, что ученые Российской Федерации собираются использовать наработки по современному самолету А-60 непосредственно для создания воздушного модернизированного судна с лазерным оружием.