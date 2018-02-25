АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Россия создаст дальний сверхзвуковой беспилотник

Беспилотный сверхзвуковой комплекс большой дальности, предназначенный для российской армии, на сегодняшний день находится ещё на стадии разработки.

Россия создаст дальний сверхзвуковой беспилотник


Информация предоставлена Александром Немовым, являющимся заместителем начальника научно-исследовательского отдела в Центральном научно-исследовательском институте ВВС МО. БПЛА будет способен выполнять на сверхзвуковой скорости маловысотный автоматический полет, поражая мобильные и стационарные цели. Глава НИИ бортового радиоэлектронного оборудования, а также авиационного вооружения ЦНИИ Военно-воздушных сил отметил, что сверхскоростной вертолет должен получить беспилотную версию кроме классической вариации с летчиком на его борту.

В свою очередь раньше передавали, что ученые Российской Федерации собираются использовать наработки по современному самолету А-60 непосредственно для создания воздушного модернизированного судна с лазерным оружием.
Политика / Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:05
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости