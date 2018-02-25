Экс-супруга Стаса Пьехи Наталья Горчакова сообщила поклонникам об эмиграции

Модель отметила, что любит проводить зимний отдых на море, но потом не хочет возвращаться на холодную родину. Она любит русские березы и праздники, однако скучает по теплым ветрам Испании. Сейчас Наталья Горчакова задумалась над актуальным вопросом, а подписчики сразу поддержали знаменитость и предложили много различных вариантов.Некоторые люди тоже живут за границей и вспоминают отечественные пейзажи, но они могут приехать домой и насладиться таким отдыхом. Пользователи сетей посоветовали знаменитости обратить внимание на Таиланд с менее популярными островами или Египет, но также отметили, что в домах этих стран нет отопления, и народ проводит время в кафе, чтобы согреться в холодную погоду.