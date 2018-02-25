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Мама Тимати поведала о воспитании его дочери Алисы

Симона Юнусова, являющаяся матерью Тимати, поведала касательно воспитания дочери музыканта - Алисы. Бабушка много времени уделяет своей внучке и некоторыми моментами её общения с ней поделилась в рамках Instagram.

Мама Тимати поведала о воспитании его дочери Алисы


Симона Юнусова рассказала, что она учит свою внучку базовым принципам взаимоотношений с людьми. Мама Тимати учит Алису отвечать на неловкие вопросы, просить прощение, а также уметь вести себя в обществе достойно.

По словам женщины, самым любопытным для неё является уметь «препарирование» собственных чувств, а также отслеживание человеческой реакции. Юнусова призналась, что она очень нервничает, когда её внучка нарушает какие-либо правила. Симона Яковлевна сказала, что девочка хорошо справляется с возникшими трудностями без поучений с её стороны. Также мама реп-исполнителя заявила, что для ребёнка очень важно научиться выражать собственное мнение, при этом делать выводы, отталкиваясь от своих мыслей.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:25
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