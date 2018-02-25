Бюстгальтеры могут способствовать развитию рака груди

Специалисты отмечают, что особенно опасны те виды подобно одежды, которые призваны не только поддерживать грудь, но и делать ее более пышной и привлекательной. Ученые проводили специальный опрос, а также тестирование.В конечном счете, они получили интересные данные. Так отмечается, что женщины, которые не носят бюстгальтер, имеют вероятность заболевания раком молочной железы на 21% меньше, чем другие представители слабого пола. Те, кто носит его хотя бы полдня, рискуют на 10% больше, чем не носящие бюстгальтер женщины. Носящие этот вид одежды целый день, рискуют в 125 раз больше всех остальных.Также ученые утверждают, что наиболее рискованным шагом является сон в бюстгальтере. Дело в том, что такая одежда, особенно тесная, способна повредить молочные и лимфатические железы, что приведет к соответствующим последствиям.