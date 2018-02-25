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Бюстгальтеры могут способствовать развитию рака груди

Ученые пришли к выводу, что бюстгальтер является опасным видом одежды для женщины. Согласно приведенным данным, женщины, которые часто носят бюстгальтер, в большей мере склонны к заболеванию раком молочной железы, нежели те, кто его носит редко.

Бюстгальтеры могут способствовать развитию рака груди


Специалисты отмечают, что особенно опасны те виды подобно одежды, которые призваны не только поддерживать грудь, но и делать ее более пышной и привлекательной. Ученые проводили специальный опрос, а также тестирование.

В конечном счете, они получили интересные данные. Так отмечается, что женщины, которые не носят бюстгальтер, имеют вероятность заболевания раком молочной железы на 21% меньше, чем другие представители слабого пола. Те, кто носит его хотя бы полдня, рискуют на 10% больше, чем не носящие бюстгальтер женщины. Носящие этот вид одежды целый день, рискуют в 125 раз больше всех остальных.

Также ученые утверждают, что наиболее рискованным шагом является сон в бюстгальтере. Дело в том, что такая одежда, особенно тесная, способна повредить молочные и лимфатические железы, что приведет к соответствующим последствиям.
Общество
Добавил: Роман Мирный Вчера, 21:45
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