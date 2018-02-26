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ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец

Представитель ВУНЦ Военно-морского флота рассказал касательно планов строительства нового отечественного авианосца в эфире телеканала "Звезда".

ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец

Количество самолетов, а также вертолетов, которое на свой борт может принять новый российский боевой корабль, составляет девяносто экземпляров. Крыловский государственный научный центр представил новую модель авианосца. Он в случае надобности может выступить морской базой для современных истребителей типа Су-57, в случае их адаптации непосредственно к современной палубной авиации. Из отличительной особенности конструкции новой версии корабля стоит выделить совмещение на палубе трамплина, а также разгонного устройства.

Это позволило значительно нарастить взлетный вес боевой авиации. Данное новое судно получит осадку 11 метров, скорость в 30 узлов, длину в 330 метров, ширину в 40 метров. Благодаря этому на палубе сможет разместиться до 90 экземпляров боевой авиации.
Политика / Технологии
Добавил: tantan61 Сегодня, 00:00
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