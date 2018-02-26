ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец

Количество самолетов, а также вертолетов, которое на свой борт может принять новый российский боевой корабль, составляет девяносто экземпляров. Крыловский государственный научный центр представил новую модель авианосца. Он в случае надобности может выступить морской базой для современных истребителей типа Су-57, в случае их адаптации непосредственно к современной палубной авиации. Из отличительной особенности конструкции новой версии корабля стоит выделить совмещение на палубе трамплина, а также разгонного устройства.Это позволило значительно нарастить взлетный вес боевой авиации. Данное новое судно получит осадку 11 метров, скорость в 30 узлов, длину в 330 метров, ширину в 40 метров. Благодаря этому на палубе сможет разместиться до 90 экземпляров боевой авиации.