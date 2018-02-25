Составлен рейтинг электрокаров предстоящего Женевского автосалона

Первое место в рейтинге досталось электрокару Hyundai Kona Electric, который на одном заряде способен проехать 470 км. Компания Hyundai намерена представить на предстоящем автосалоне две версии Kona Electric, одна из них оснащена самым мощным электрическим мотором.На втором месте рейтинга расположился электрический кроссовер Mercedes EQ C, его запас хода составляет 500 километров. На третью строчку рейтинга эксперты поставили Jaguar I-Pace, данная модель электрокара отличается самой быстрой зарядкой, которая способна зарядить батарею на 80 процентов за 45 минут.