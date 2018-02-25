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На Geekbench появился смартфон Moto G6

Стало известно, что в базе данных бенчмарка Geekbench появились результаты тестов смартфона Moto G6. Стоит отметить, что девайс еще не был представлен официально.

На Geekbench появился смартфон Moto G6


Так отмечается, что устройство в одноядерном и многоядерном тесте заработало 709 и 3582 балла соответственно. Интересно, что данные показатели оказались слегка ниже тех, которые предоставил смартфон Moto G5 Plus.

Было указано, что Moto G6 работал на базе процессора Snapdragon 625. Объем оперативной памяти составил 3 гигабайта. Также есть модификация с ОЗУ на 4 Гб. Что касается объема памяти на ПЗУ, то здесь предоставляется два варианта – 32 и 64 Гб соответственно. Ранее уже сообщалось, что девайс обладает дисплеем с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2160 x 1080 пикселей. Сзади имеется сдвоенный модуль основной камеры с сенсорами на 12 и 5 Мп, а впереди расположен фронтальный датчик с разрешением 16 Мп. За автономность ответит батарея на 3 тысяч мАч. В качестве ОС выбрана программная платформа Android Oreo.

Ожидаемая цена Moto G6 230 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 20:55
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