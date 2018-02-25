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Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели

Певица, телеведущая Ольга Бузова готовится к большому гастрольному туру по России, однако билеты на ее концерты продают за полцены.

Недавно пиар-служба Бузовой опубликовала график гастролей по различным городам России. Каково же было удивление поклонников, когда они увидели цену билетов.

Один из известных сайтов, на котором можно приобрести купоны с большими скидками, предложил пользователям приобрести билеты на сидячие места всего за 1100 рублей.

Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели

Стоит добавить, что в целом, стоимость билетов варьируется от 1000 до 2300 рублей, а это достаточно дешево для концерта. Но, по всей видимости, продажи идут плохо, раз организаторы выложили билеты на сайты со скидками.

Да и судя по анализу касс, люди неохотно покупают места на концерте Бузовой. Так, из «сидячих» мест продано лишь 20 из 200 билетов, а еще есть свободный танцпартер. Но не все так плохо, например, в Воронеже уже все билеты на ближайшее выступление звезды раскуплены.

Пока фанаты радуются возможности посетить концерт кумира за столь незначительную сумму, хейтеры уверяют, что даже за такие деньги смотреть на Бузову не хочется.
dzen / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:46
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