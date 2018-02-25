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Анна Семенович начала получать подарки за несколько дней до своего дня рождения

Актриса первого марта будет отмечать свой день рождения, но она уже опубликовала в Instagram новый пост. В нем Анна Семенович сообщила поклонникам, что уже начала получать подарки за несколько дней до события.

Звезда показала им новую шубу, позируя в обновке перед камерами, после чего отметила, что настроении становится ярче при взгляде на чудесную вещь. Подписчики были рады за артистку и стали сразу писать лестные комментарии и теплыми пожеланиями будущей имениннице. Анна Семенович в сообщении сделала акцент на рекламе, однако этот нюанс не вызвал возмущения у фанатов.

Анна Семенович начала получать подарки за несколько дней до своего дня рождения


Люди отметили, что знаменитость прекрасно смотрится в обновке и радует зрителей своим творчеством. Некоторые лица обратили внимание на старую обувь, посоветовав кумиру выбрать для себя другие модели.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:35
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