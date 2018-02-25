Анна Семенович начала получать подарки за несколько дней до своего дня рождения

Звезда показала им новую шубу, позируя в обновке перед камерами, после чего отметила, что настроении становится ярче при взгляде на чудесную вещь. Подписчики были рады за артистку и стали сразу писать лестные комментарии и теплыми пожеланиями будущей имениннице. Анна Семенович в сообщении сделала акцент на рекламе, однако этот нюанс не вызвал возмущения у фанатов.Люди отметили, что знаменитость прекрасно смотрится в обновке и радует зрителей своим творчеством. Некоторые лица обратили внимание на старую обувь, посоветовав кумиру выбрать для себя другие модели.