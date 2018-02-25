Специалисты предсказывают снижение спроса на нефть после 2030-х годов

В частности было выделено две главные причины – изменение политики касательно двигателей внутреннего сгорания и развитие науки и техники. В качестве предположения был опубликован прогноз касательно роста количества автомобилей. Отмечается, что к 2040 году в мире будет насчитываться около 2 млрд. авто, при этом из них 320 млн. Несмотря на меньшее их количество, специалист Спенсер Дейл считает, что электрокарами будут пользоваться намного чаще, что сыграет огромную роль в потреблении нефти.Ожидается, что к использованию электрических автомобилей подключаться и развивающиеся страны благодаря росту экономики и соблюдению стандартов в области охраны окружающей среды.