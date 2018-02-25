«Связной» дарит 25 000 рублей скидки на покупку iPhone X

Специальное предложение действует до 28 февраля 2018 года. Согласно информации «Связного», версию iPhone X на 64 Гб можно приобрести за 76 990 руб. iPhone X на 256 Гб расценивается в 89 190 руб. Смысл заключается в том, что при покупке модели iPhone X любого цвета компания дарит бонусные баллы на 25 тысяч рублей. Предложенные балы можно будет потратить 1-30 апреля этого года. Данными балами можно оплатить до 25 процентов суммы любого товара. Специальное предложение действует до конца февраля. Предложение полезно тем, кто желает приобрести iPhone X на два года с официальной гарантией, а потом на протяжении апреля осуществить ещё одну покупку.Это предложение для таких людей сэкономит довольно неплохие деньги. Баллы в таком случае начисляются в ходе покупок «яблочного» девайса в рамках онлайн-магазина или в торговых точках.