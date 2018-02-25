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В китайском аэропорту произошло возгорание багажа

В китайском аэропорту при посадке пассажиров на борт самолета у одного из них воспламенились личные вещи.

В китайском аэропорту произошло возгорание багажа


Сегодня при посадке на авиарейс Гуанчжоу-Шанхай ручная кладь у пассажира вдруг воспламенилась. Оперативно прибывшие к месту происшествия сотрудники полиции и пожарные быстро справились с возгоранием, так что пострадавших в инциденте не оказалось. А самолет предпочли заменить на другой.

По предварительной версии, в личных вещах одного из пассажиров задымилось, а после и занялось зарядное устройство. Во время ЧП его не использовали. Хоть самолету какого-либо большого урона возгорание не причинило, сотрудники полиции задержали «подозреваемого», чтобы прояснить все обстоятельства.
В мире / Происшествия
Добавил: Виктория Морозова Вчера, 23:50
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