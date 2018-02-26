Тюнеры из RoadShow International взялись за доработку Rolls-Royce Wraith

Специалисты из ателье RoadShow International, которое расположено в американском штате Джорджия, после завершения всех работ запечатлели переработанный Rolls-Royce Wraith и опубликовали фотографию с конечным результатом в социальной сети.Роскошный автомобиль Rolls-Royce Wraith был представлен публике в 2013 году, после чего машина практически не менялась. Что интересно данная модель автомобиля была построена на одной платформе с BMW 7 Series F01.Специалисты из RoadShow International поставили автомобиль на 24-дюймовые колёсные диски Forgiato Caolavaro ECL, а кузов покрасили в белый колер. При этом силовой агрегат доработкам не был подвергнут.