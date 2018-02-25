Дмитрий Маликов собирается записывать хиты с фанатами

Дело в том, что Маликов случайно нашел четверостишье неизвестного автора, и оно ему очень понравилось. Артист даже опубликовал его вместе со своим фото в Instagram. Спустя день на данное четверостишье Маликов написал музыкальное сопровождение, которое также можно услышать не его странице в социальной сети.Дмитрий не собирается останавливаться на этом и надеется, что автор слов напишет ему и они вместе смогут записать трек, который станет хитом. Также Маликов рассматривает идею, что подписчики помогут ему продолжить текст четверостишья, на что поклонники с удовольствием согласились. Уже сейчас комментарии заполнились разнообразными вариантами текстов. Интересно, что вопросы, связанные с авторским правом и привилегиями никто Маликову не задавал.