СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную сестру Саманту

Причиной стала сильная зависть женщины, которая всегда негативно реагировала на карьеру актрисы и ее успехи в личной жизни. Сейчас назойливая особа не может смириться, что Меган Маркл станет супругой члена королевской семьи. Мужчина отметил, что пара должна знать правду об истинных мыслях 53-летней родственницы.Также он считает ее персоной нон грата, которая не должна переступать порог Виндзорского замка. Женщина долгие годы не общалась с сестрой из-за своего характера, а потому не испытывает искренней радости, наблюдая за последними событиями.