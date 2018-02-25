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СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную сестру Саманту

Британские журналисты во время беседы с бывшим избранником родственницы Меган Маркл Скоттом Расмуссеном узнали о намерениях невесты принца Гарри. Она не пригласит сводную сестру Саманту на свою свадьбу.

Причиной стала сильная зависть женщины, которая всегда негативно реагировала на карьеру актрисы и ее успехи в личной жизни. Сейчас назойливая особа не может смириться, что Меган Маркл станет супругой члена королевской семьи. Мужчина отметил, что пара должна знать правду об истинных мыслях 53-летней родственницы.

СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную сестру Саманту


Также он считает ее персоной нон грата, которая не должна переступать порог Виндзорского замка. Женщина долгие годы не общалась с сестрой из-за своего характера, а потому не испытывает искренней радости, наблюдая за последними событиями.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 18:15
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