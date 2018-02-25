Samsung представила официальное видео со смартфонами Galaxy S9 и Galaxy S9+

Так в первую очередь отмечается, что догадки по поводу камер и сканеров отпечатков пальцев были подтверждены. Так известно, младшая версия получила одинарный модуль основной камеры, а модель S9+ - сдвоенный. Дактилоскопический сканер у двух флагманов располагается под основной камерой. Также в устройствах имеется опция «Живой перевод», которая задействует камеру и режим дополнительной реальности. Galaxy S9 и Galaxy S9+можно будет соединять с док-станцией DeX Pad. Тогда дисплей устройств начнет служить своеобразным тачпадом.Отмечается, что официальный анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в рамках MWC 2018 запланирован на сегодня и начнется он в 20:00 по московскому времени.