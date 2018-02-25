АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Месть йети: Древнее существо не простило ученому Владимиру Пушкареву вторжение в свою жизнь и уничтожило врага
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Samsung представила официальное видео со смартфонами Galaxy S9 и Galaxy S9+

В Сети появилось видео с короткой презентацией смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Таким образом, перед самым началом анонса новинок на MWC 2018 пользователи смогут увидеть устройства во всей красе.

Samsung представила официальное видео со смартфонами Galaxy S9 и Galaxy S9+


Так в первую очередь отмечается, что догадки по поводу камер и сканеров отпечатков пальцев были подтверждены. Так известно, младшая версия получила одинарный модуль основной камеры, а модель S9+ - сдвоенный. Дактилоскопический сканер у двух флагманов располагается под основной камерой. Также в устройствах имеется опция «Живой перевод», которая задействует камеру и режим дополнительной реальности. Galaxy S9 и Galaxy S9+можно будет соединять с док-станцией DeX Pad. Тогда дисплей устройств начнет служить своеобразным тачпадом.



Отмечается, что официальный анонс Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ в рамках MWC 2018 запланирован на сегодня и начнется он в 20:00 по московскому времени.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 16:25
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
СМИ: Меган Маркл не пригласит на свадьбу сводную
На снимке погибшей группы Дятлова был обнаружен
В сети появились рендеры нового Toyota RAV4
Яна Кошкина перепутала даты во время поздравления
В Discord появились подтверждённые серверы для
Лена Миро просит полных людей отказаться от
Японский ученый Митио Каку предлагает людям
Татьяна Тотьмянина снова стала на коньки после
Родстер BMW i8 появится в продаже в марте
В Аргентине НЛО решил принять участие в авиашоу
LG анонсировала презентацию флагманской версии
Роман Гриценко мечется между Марго Овсянниковой и
Военные истребители сражались с НЛО над
Зрители считают, что Алексей Купин единственный
Ушла из жизни индийская актриса Шридеви
Анастасия Волочкова после ночи с любовником
Peterbilt 579 получил огромный спальный осек
Билеты на концерт Ольги Бузовой сильно подешевели
Российские хоккеисты отметили победу на ОИ
Фанаты Лолиты чуть не сорвали её концерт в
Toyota и Hyundai отзывают 110 тысяч авто из-за
Голосовые помощники вытеснят с рынка современные
Анастасия Квитко поразила поклонников
Samsung представила официальное видео со
Умер бывший главный конструктор «АвтоВАЗ» Георгий
В РФ рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung
На трассе “Сызрань – Саратов” был замечен
Внешний вид пришельцев напоминает хищников –
Мошенники предлагают за 100 тысяч рублей устроить
«Газпром» и Пакистан провели переговоры о
Просмотреть все новости