Голосовые помощники вытеснят с рынка современные смартфоны

В смартфонах голосовые помощники становятся с каждым месяцем умнее. При этом они полноценно отвечают на различные запросы пользователей, дают советы по вождению, управляют «умным домом», строят маршруты. По словам аналитиков, это является не пределом их возможностей. Совершенствование ИИ позволит выйти им в ближайшее время на новый очередной уровень развития. По мнению экспертов, голосовые ассистенты вскоре вытеснят смартфоны. Они могут справляться с многими функциями мобильных телефонов.Между тем ряд пользователей опасаются очень «умных» помощников. К примеру, голосовой популярный помощник Apple Siri может сохранять запросы на протяжении полутора лет. Так в распоряжении помощника в итоге оказывается множество персональных данных. Их могут использовать для шпионажа, шантажа людей.