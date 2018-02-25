Фанаты Лолиты чуть не сорвали её концерт в Красноярске

В субботу, 24 февраля Лолита выступала со своим концертом в Красноярске. Увидев своего кумира, фанаты тут же начали просить девушку сделать совместное фото и дать автограф, причем такие просьбы начались еще в поезде, на котором девушка добиралась до Красноярска. Но самое непредсказуемое событие ожидало Лолиту в концертном зале. Только выйдя на сцену, на исполнительницу посыпались крики о том, чтобы она спела песню «Раневская». Эта песня стала хитом, который приводит в восторг не только поклонников творчества певица, но и её коллег по сцене.Позже стало известно, что поклонники после своих криков действительно испугались, что концерт закончится, не успев начаться, и девушка просто уйдет со сцены. Но Лолита смогла взять себя в руки и очень профессионально и с юмором вышла из ситуации, продолжив концерт. Но после выступления Лолита записала видео, которое посвятила своим поклонникам с просьбой больше так не делать и уверила, что «Раневская» прозвучит в каждом городе.