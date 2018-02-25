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Лена Миро просит полных людей отказаться от танцев из-за плохого эффекта

Лена Миро опубликовала в блоге новый пост, посвященный фитнесу. В нем она просит полных людей отказаться от танцев из-за плохого эффекта.

Она отметила, что такие занятия или пилон не помогут людям стать стройнее, а потому стоит обратить внимание на диету и спортивные нагрузки. Во время танцев расходуется малое количество энергии, но силовые нагрузки вместе с другими упражнениями на тренажерах дадут нужный результат.

Лена Миро просит полных людей отказаться от танцев из-за плохого эффекта


Лена Миро упомянула о холодильнике, от которого нужно держаться подальше. Голод не является человеческим врагом, но может стать надежным союзником, если не пытаться его заглушить едой. Подписчики выразили разное мнение по такому поводу, так как многие люди сочли советы слишком жесткими.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 17:55
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