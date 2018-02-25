В сеть просочились первые изображения нового SEAT Tarraco

В социальной сети Facebook спустя два дня, после того как озвучили название полноразмерного кроссовера SEAT Tarraco, были обнародованы его фотографии. По словам инсайдеров, изображения были скачаны с мультимедийной системы нового автомобиля.Также стало известно, что новый SEAT Tarraco разработчики построили на производственной платформе MQB, которую создали инженеры компании Volkswagen. На этом же шасси построены автомобили Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq. По предположению экспертов в моторную линейку нового автомобиля войдут силовые агрегаты TSI.Кроссовер SEAT Tarraco является одним из шести новых моделей испанского бренда, которые будут выпущены до 2020 года. Большинство из новинок являются кроссоверами и внедорожниками, однако в модельном ряду появятся и новые хэтчбеки. Возможно новый SEAT Tarraco будет представлен на мотор-шоу в Женеве.