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В сеть просочились первые изображения нового SEAT Tarraco

Недавно компания SEAT рассекретила название нового кроссовера Tarraco. Теперь в сети рассекретили внешность автомобиля, который получил узнаваемый «фамильный» экстерьер.

В сеть просочились первые изображения нового SEAT Tarraco


В социальной сети Facebook спустя два дня, после того как озвучили название полноразмерного кроссовера SEAT Tarraco, были обнародованы его фотографии. По словам инсайдеров, изображения были скачаны с мультимедийной системы нового автомобиля.

Также стало известно, что новый SEAT Tarraco разработчики построили на производственной платформе MQB, которую создали инженеры компании Volkswagen. На этом же шасси построены автомобили Volkswagen Tiguan Allspace и Skoda Kodiaq. По предположению экспертов в моторную линейку нового автомобиля войдут силовые агрегаты TSI.

Кроссовер SEAT Tarraco является одним из шести новых моделей испанского бренда, которые будут выпущены до 2020 года. Большинство из новинок являются кроссоверами и внедорожниками, однако в модельном ряду появятся и новые хэтчбеки. Возможно новый SEAT Tarraco будет представлен на мотор-шоу в Женеве.
Авто
Добавил: Алина Вчера, 23:30
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