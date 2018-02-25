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Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими

Известный автор комиксов Марк Миллар поделился своим мнением с Yahoo Movies касательно того, почему киновселенная Marvel сейчас лидирует в нише и оставляет DC позади. Он считает, что герои второй вселенной давно уже устарели.

Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими


Миллар сказал, что герои вселенной DC давно не обновлялись как у Marvel. Так зрители уже не понимают, чем им может понравиться тот или иной персонаж. Также он отметил, что все фильмы киновселенной строятся скорее на способностях героев, а не вокруг них самих. В пример специалист привел Супермена, которого он очень любит. При этом Миллар сказал, что это герой, который до сих пор остался в той Америке, которая уже не существует. Дети уже не могут понять, чем такие герое хороши.

Что касается героев Marvel, то для Миллара они остаются яркими персонажами, поскольку в фильмах этой киновселенной хорошо описываются их характеры и жизнь. Если посмотреть на Мэтта Мердока и Зеленого Фонаря, то больше внимания привлечет первый из-за раскрытия персонажа в фильме.
Культура
Добавил: Роман Мирный Вчера, 23:20
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