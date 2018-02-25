Мошенники предлагают за 100 тысяч рублей устроить на «Дом-2»
Кастинг-директор «Дома-2» Надежда Ермакова предупредила пользователей о том, что почту кастинг-службы взломали и теперь от их имени предлагают устроить всех желающих на проект за 100 тысяч рублей.
Недавно Ермакова на своей странице в социальных сетях предостерегла подписчиков опасаться мошенников. Как оказалось, почта кастинг-службы была взломана, поэтому с их адреса стали отправлять всем претендентам «выгодное» предложение.
Аферисты всего за 100 тысяч рублей обещают устроить на «Дом-2» без всяких кастингов и буквально на следующий день уже отправить на поляну. Об этом Надежде рассказал молодой человек, который чуть было не попался на уловку мошенников, но, к счастью, решил перепроверить информацию у кастинг-директора.
Некоторые фолловеры были удивлены известием о том, что есть еще люди, которые готовы платить немалые деньги ради того, чтобы тебя опозорили на всю страну, а потом еще и выгнали с испорченной репутацией.
Недавно Ермакова на своей странице в социальных сетях предостерегла подписчиков опасаться мошенников. Как оказалось, почта кастинг-службы была взломана, поэтому с их адреса стали отправлять всем претендентам «выгодное» предложение.
Аферисты всего за 100 тысяч рублей обещают устроить на «Дом-2» без всяких кастингов и буквально на следующий день уже отправить на поляну. Об этом Надежде рассказал молодой человек, который чуть было не попался на уловку мошенников, но, к счастью, решил перепроверить информацию у кастинг-директора.
Некоторые фолловеры были удивлены известием о том, что есть еще люди, которые готовы платить немалые деньги ради того, чтобы тебя опозорили на всю страну, а потом еще и выгнали с испорченной репутацией.
dzen
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53