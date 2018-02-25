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Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к пожилым людям

Красноярская компания FMA Production создала фильм «Забытые», который уже победил на Казанском международном фестивале ZILANT в номинации на «Лучший социальный фильм». В создании фильма приняли участие красноярские и новосибирские актеры.

Режиссером киноленты стал Олег Троссель, бывший актер новосибирского драматического театра. Троссель рассказал, что данный короткометражный фильм заставляет людей задуматься о важной социальной проблеме социального общества, а именно о жестокости по отношению к пожилым людям.

Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к пожилым людям


В фильме показана история одного старика, ставшего жертвой черных риелторов, роль главного героя исполнил Сергей Новиков. Премьера короткометражки назначена на конец весны 2018 года.

На данный момент студия уже начала снимать новый фильм «Яблоко от яблони», затрагивающий не менее важную социальную проблему отношения между детьми и родителями.
Культура
Добавил: Oleneva Вчера, 23:00
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