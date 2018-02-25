Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к пожилым людям

Режиссером киноленты стал Олег Троссель, бывший актер новосибирского драматического театра. Троссель рассказал, что данный короткометражный фильм заставляет людей задуматься о важной социальной проблеме социального общества, а именно о жестокости по отношению к пожилым людям.В фильме показана история одного старика, ставшего жертвой черных риелторов, роль главного героя исполнил Сергей Новиков. Премьера короткометражки назначена на конец весны 2018 года.На данный момент студия уже начала снимать новый фильм «Яблоко от яблони», затрагивающий не менее важную социальную проблему отношения между детьми и родителями.