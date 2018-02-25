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Российские хоккеисты отметили победу на ОИ шампанским и песнями “Ленинграда”

Сейчас главным спортивным событием стала победа российских хоккеистов на ОИ. После заслуженного триумфа золотые призеры решили отметить событие шампанским и песнями “Ленинграда”.

Российские хоккеисты отметили победу на ОИ шампанским и песнями “Ленинграда”


В сетях уже появилось видео из раздевалки спортсменов, радующихся долгожданной победе. Они обливали друг друга напитком и не жалели его, так что шампанское лилось рекой, а также с удовольствием подпевали любимой группе, несмотря на нецензурную лексику в некоторых местах.

После этого, команда продолжила развлечения, слушая хит Григория Лепса “Рюмка водки на столе”. Веселое настроение участников усилилось, и праздничная атмосфера еще долго присутствовала в этом месте. Пользователи сетей написали много поздравлений победителям и пожелали им дальнейших успехов.
Спорт
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:45
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