Российские хоккеисты отметили победу на ОИ шампанским и песнями “Ленинграда”

В сетях уже появилось видео из раздевалки спортсменов, радующихся долгожданной победе. Они обливали друг друга напитком и не жалели его, так что шампанское лилось рекой, а также с удовольствием подпевали любимой группе, несмотря на нецензурную лексику в некоторых местах.После этого, команда продолжила развлечения, слушая хит Григория Лепса “Рюмка водки на столе”. Веселое настроение участников усилилось, и праздничная атмосфера еще долго присутствовала в этом месте. Пользователи сетей написали много поздравлений победителям и пожелали им дальнейших успехов.