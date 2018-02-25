Смартфон Leagoo Power 5 наделили мощным аккумулятором на 7000 мА•ч

В рамках предстоящей выставки MWC 2018, запланированной на будущую неделю в Барселоне, свои устройства представит современный китайский бренд Leagoo. Непосредственно там представили новый гаджет Leagoo Power 5, касательно технических характеристик которого имеется пока очень мало данных. Представители Leagoo сообщают, что гаджет выполнили в современном дизайне. Его АКБ хватит на 48 часов постоянной работы устройства в обычном режиме без заряда.Разработчики своё мнение акцентировали на том, что в аккумуляторной батарее емкость будет аналогичной, как и в заявленной, которая составит 7 000 мАч. Наряду с этим известно, что соотношение сторон в экране нового современного устройства Leagoo Power 5 составит 18:9. В свою очередь анонс такого смартфона должен состояться уже 25 февраля.