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Nokia готовит новый кнопочный телефон 8110 с поддержкой 4G

Так как интерес публики к улучшенной модели Nokia 3310 снизился, производители финской компании решили подготовить к выходу новое кнопочное устройство Nokia 8110. Ожидается, что девайс будет представлен в рамках MWC 2018.

Nokia готовит новый кнопочный телефон 8110 с поддержкой 4G


Так инсайдеры сообщают, что телефон должен получить процессор Snapdragon 200. Также в устройство появятся модемы для беспроводной связи Wi-Fi и 4G. По внешнему виду разработка должна отличаться приятным ярким дизайном, который привлечет внимание многих. Для управления приложениями будет выбрана фирменная операционная система YunOS, которая также была внедрена в Nokia 3310.

Благодаря особой модификации, устройство сможет потреблять меньше энергии и быстро работать. Помимо этого пользователь получит целый набор полезных опций. Модель Nokia 8110 с разъемом для двух карточек SIM обойдется покупателям в 79 евро, что в переводе на рубль 5600. Ожидать его в продаже стоит в мае текущего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Вчера, 18:25
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