Анастасия Волочкова после ночи с любовником показала поклонникам фото с наручниками

В сюжете звезда позирует перед камерой, закутавшись в одеяло с изображениями ягод малины. Она отметила, что утро просто замечательное и вообще вся жизнь напоминает сказку. Вот только любопытные подписчики сразу обратили внимание на аксессуар для интимных утех, а дальше стали критиковать Анастасию Волочкову.Многие люди отметили, что сюда заходит ее наследница Ариадна, которая тоже может поинтересоваться назначением этого предмета, украшенного мехом. Некоторые лица считают, что артистка хвастается своими трофеями, хотя не заметили на фото ничего неприличного. Сама знаменитость предпочла не рассказывать фанатам подробности своей интимной жизни.