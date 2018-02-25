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Анастасия Волочкова после ночи с любовником показала поклонникам фото с наручниками

Сейчас балерина много времени проводит с Михаилом Логиновым и решила опубликовать в Instagram фото, сделанное после ночи любви. Однако поклонники сразу заметили на нем наручники, оставленные любовником Анастасии Волочковой, после чего осудили ее за такие предметы.

В сюжете звезда позирует перед камерой, закутавшись в одеяло с изображениями ягод малины. Она отметила, что утро просто замечательное и вообще вся жизнь напоминает сказку. Вот только любопытные подписчики сразу обратили внимание на аксессуар для интимных утех, а дальше стали критиковать Анастасию Волочкову.

Анастасия Волочкова после ночи с любовником показала поклонникам фото с наручниками


Многие люди отметили, что сюда заходит ее наследница Ариадна, которая тоже может поинтересоваться назначением этого предмета, украшенного мехом. Некоторые лица считают, что артистка хвастается своими трофеями, хотя не заметили на фото ничего неприличного. Сама знаменитость предпочла не рассказывать фанатам подробности своей интимной жизни.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 16:58
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