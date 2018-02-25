Фанаты подозревают, что Ольга Бузова бросила Тимура Батрутдинова

После конфликта с юмористом Андреем Скороходом Бузова заявила, что теперь она «сама по себе», а значит и защищать ее снова некому. Тем самым звезда намекнула на то, что Тимур не помог ей в сложившейся ситуации.Батрутдинов обратился к Ольге с просьбой не горячиться и не спешить с решительными действиями. Он уверяет, что Скороход шутил от лица своего персонажа, так как у него такой сценический образ. Тимур пообещал разобраться в ситуации и поговорить с Андреем.Однако поклонники Бузовой уверены, что между Ольгой и Тимуром уже испорчены отношения, которые вряд ли удастся восстановить, так как певица очень серьезно относится к подобным «предательствам».В связи с этим, по мнению фолловеров, свадьба, которая была намечена на осень 2018 года, если ни Бузова, ни Батрутдинов не найдут вторых половинок, отменяется.