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ЖК «Искра-Парк» станет архитектурным открытием Москвы

На фасадах секций жилого корпуса городского квартала «Искра-Парк» начался монтаж светопрозрачных элементов конструкций. По информации компании-застройщика «Галс Девелопмент», монолитные работы по возведению «Искра-Парка» выполнены на 90%, и к концу этого года строительство будет полностью завершено, как это и было запланировано.
ЖК «Искра-Парк» станет архитектурным открытием Москвы

«Искра-Парк» расположен в районе Ленинградского проспекта столицы, на территории около 3 гектар. В состав этого мультифункционального комплекса входят административный, офисный и жилой корпуса, подземная парковка, закрытый двор и благоустроенная прилегающая территория. Архитектурный проект квартала разработан в бюро SPEECH. Следует отметить, что Ленинградский проспект – не самое простое место, оно требует особенной тщательности архитектурного решения, которую «Галс Девелопмент» продемонстрировала в полной мере. По словам директора департамента по строительству компании Сергея Лицкевича, застройщику удалось «совместить в одном проекте сверхсовременную архитектуру в стиле Hi-Tech и непреложную классику советской эпохи». Фасадный декор выполнен в стиле «ар-деко», для каждой жилой секции – по индивидуальному проекту. «Студия Артемия Лебедева» разработала оригинальный дизайн декоративных решеток в духе 50-х годов прошлого века, с индустриальными мотивами.

«Галс Девелопмент» не зрая входит в топ-5 лучших застройщиков – компании не раз удавалось с блеском решать сложные технические и архитектурные задачи. Ярким примером может служить отреставрированный и открывшийся несколько лет назад «Центральный детский магазин на Лубянке».
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 15:00
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