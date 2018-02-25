ЖК «Искра-Парк» станет архитектурным открытием Москвы

«Искра-Парк» расположен в районе Ленинградского проспекта столицы, на территории около 3 гектар. В состав этого мультифункционального комплекса входят административный, офисный и жилой корпуса, подземная парковка, закрытый двор и благоустроенная прилегающая территория. Архитектурный проект квартала разработан в бюро SPEECH. Следует отметить, что Ленинградский проспект – не самое простое место, оно требует особенной тщательности архитектурного решения, которую «Галс Девелопмент» продемонстрировала в полной мере. По словам директора департамента по строительству компании Сергея Лицкевича, застройщику удалось «совместить в одном проекте сверхсовременную архитектуру в стиле Hi-Tech и непреложную классику советской эпохи». Фасадный декор выполнен в стиле «ар-деко», для каждой жилой секции – по индивидуальному проекту. «Студия Артемия Лебедева» разработала оригинальный дизайн декоративных решеток в духе 50-х годов прошлого века, с индустриальными мотивами.«Галс Девелопмент» не зрая входит в топ-5 лучших застройщиков – компании не раз удавалось с блеском решать сложные технические и архитектурные задачи. Ярким примером может служить отреставрированный и открывшийся несколько лет назад «Центральный детский магазин на Лубянке».