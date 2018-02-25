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Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости

Ольга Орлова радует многочисленных поклонников своей замечательной физической формой. Пользователи часто интересуются, как сорокалетней певице удается сохранять отличную фигуру. Раньше артистка призналась, что прибегала к «пластике».

Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости


Орлова рассказала, что поклонники часто интересуются касательно её внешнего вида. В связи с этим отечественная звезда решила раскрыть свои секреты. По словам артистки, она поддерживает стройное и подтянутое тело с помощью правильного питания и «Армопластики», результаты которой очень впечатлили исполнительницу песен.

Звезда отмечает, что именно этот метод помог ей избежать галифе, а также сложностей в иных частях её тела. Данная процедура абсолютно безболезненная и не приносит никакого вреда для здоровья.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:50
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