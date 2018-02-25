Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости

Орлова рассказала, что поклонники часто интересуются касательно её внешнего вида. В связи с этим отечественная звезда решила раскрыть свои секреты. По словам артистки, она поддерживает стройное и подтянутое тело с помощью правильного питания и «Армопластики», результаты которой очень впечатлили исполнительницу песен.Звезда отмечает, что именно этот метод помог ей избежать галифе, а также сложностей в иных частях её тела. Данная процедура абсолютно безболезненная и не приносит никакого вреда для здоровья.