Ученые: Секс может стать бесполезным из-за процесса эволюции

Они отметили, что животные не находят удовольствия в спаривании, а также этот процесс связан с опасностью для жизни, что можно заметить на примере богомолов, лишающихся головы. Во время исследования Trichophyton rubrum были замечены интересные особенности грибка-паразита, вызывающего инфекцию на конечностях у людей.Несмотря на половые различия, он редко размножается с помощью секса, потому что усовершенствовал свой геном. Также эти микроорганизмы стали зависимы от хозяина из-за идеальных условий жизни на человеческом теле. Данное поведение часто становится причиной вымирания особей, но грибку удается выживать.