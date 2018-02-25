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Анатолий Аксаков: В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе

Законопроект о введении безотзывного вклада в ближайшие месяцы будет внесен в Госдуму. В результате его можно будет использовать для выплаты ипотеки, объединив его с маткапиталом.

Анатолий Аксаков, глава комитета нижней палаты по финансовому рынку рассказал о предстоящем внесении в Госдуму проекта в котором будет введен новы вид безотзывный вклад. Он будет введен для того, чтобы россиянам было проще получать ипотечные кредиты и затем их погашать.

Анатолий Аксаков: В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе


В этом случае ставка по ипотеке может быть снижена на 2%, если означенная в договоре сумма первого взноса по нему будет накоплена на безотзывном вкладе. При этом такой вклад невозможно досрочно снять. В будущем его также может быть разрешено использование маткапитала для закрытия долговых обязательств и пополнения безотзывного вклада.
Экономика / Главные новости
Добавил: Valeriy Вчера, 19:10
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