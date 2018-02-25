Анатолий Аксаков: В Госдуму планируют внести законопроект о безотзывном вкладе

Анатолий Аксаков, глава комитета нижней палаты по финансовому рынку рассказал о предстоящем внесении в Госдуму проекта в котором будет введен новы вид безотзывный вклад. Он будет введен для того, чтобы россиянам было проще получать ипотечные кредиты и затем их погашать.В этом случае ставка по ипотеке может быть снижена на 2%, если означенная в договоре сумма первого взноса по нему будет накоплена на безотзывном вкладе. При этом такой вклад невозможно досрочно снять. В будущем его также может быть разрешено использование маткапитала для закрытия долговых обязательств и пополнения безотзывного вклада.