Во время свидания американец не заметил обнаженную фигуру своей девушки
Пользователи сетей долго смеялись над сообщением американца, описавшего свое свидание с девушкой. Она пришла к нему в обнаженном виде, но парень не заметил такие пикантные изюминки фигуры возлюбленной.
Молодая особа работает художником и решила пошутить над своим кавалером, нарисовав на теле джинсы вместе с футболкой. Однако он не обратил внимания на торчащие соски ее бюста, и невозможность снять наряд. Такой сюрприз произошел в День Валентина, а обман раскрылся только во время прогулки на улице.
Погода внезапно испортилась и дождь начал смывать краски с фигуры девушки, хотя прохожие сразу обратили внимание на ее одежды, и стали снимать сюжет на камеры. Подруга сразу прикрыла обнаженную красавицу, а парень был в шоке от такого события и надолго запомнил праздник.
Молодая особа работает художником и решила пошутить над своим кавалером, нарисовав на теле джинсы вместе с футболкой. Однако он не обратил внимания на торчащие соски ее бюста, и невозможность снять наряд. Такой сюрприз произошел в День Валентина, а обман раскрылся только во время прогулки на улице.
Погода внезапно испортилась и дождь начал смывать краски с фигуры девушки, хотя прохожие сразу обратили внимание на ее одежды, и стали снимать сюжет на камеры. Подруга сразу прикрыла обнаженную красавицу, а парень был в шоке от такого события и надолго запомнил праздник.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30