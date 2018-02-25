АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

Во время свидания американец не заметил обнаженную фигуру своей девушки

Пользователи сетей долго смеялись над сообщением американца, описавшего свое свидание с девушкой. Она пришла к нему в обнаженном виде, но парень не заметил такие пикантные изюминки фигуры возлюбленной.

Молодая особа работает художником и решила пошутить над своим кавалером, нарисовав на теле джинсы вместе с футболкой. Однако он не обратил внимания на торчащие соски ее бюста, и невозможность снять наряд. Такой сюрприз произошел в День Валентина, а обман раскрылся только во время прогулки на улице.

Во время свидания американец не заметил обнаженную фигуру своей девушки


Погода внезапно испортилась и дождь начал смывать краски с фигуры девушки, хотя прохожие сразу обратили внимание на ее одежды, и стали снимать сюжет на камеры. Подруга сразу прикрыла обнаженную красавицу, а парень был в шоке от такого события и надолго запомнил праздник.
Общество
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 21:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости