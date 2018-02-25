Во время свидания американец не заметил обнаженную фигуру своей девушки

Молодая особа работает художником и решила пошутить над своим кавалером, нарисовав на теле джинсы вместе с футболкой. Однако он не обратил внимания на торчащие соски ее бюста, и невозможность снять наряд. Такой сюрприз произошел в День Валентина, а обман раскрылся только во время прогулки на улице.Погода внезапно испортилась и дождь начал смывать краски с фигуры девушки, хотя прохожие сразу обратили внимание на ее одежды, и стали снимать сюжет на камеры. Подруга сразу прикрыла обнаженную красавицу, а парень был в шоке от такого события и надолго запомнил праздник.