Центробанк: Инфляция в текущем году останется на низком уровне, не выше 4%

В информационно-аналитическом комментария к ежегодному отчету Центробанка «Динамика потребительских цен» указано, что про то, что январь стал рекордным с точки зрения замедления инфляции. По данным главного финансового регулятора она составила 2,21%, с прогнозируемым ростом в текущем году до 4%.Причем уровень цены на продукцию сельского хозяйства (в плодоовощном секторе) опустился ниже рыночных января 2017 года. Инфляция замедляется во всех 8 федокругах, где не превышает 4,4%. Это положение не является постоянным, потому что в конце прошедшего года Банк России объявил об изменении о своей денежно-кредитной политики от жесткой к нейтральной.