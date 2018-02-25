Центробанк: Инфляция в текущем году останется на низком уровне, не выше 4%
Центробанк проанализировал динамику инфляции в стране и изменения потребительских цен. По данным чиновников, все показатели демонстрируют стабильность; например, инфляция составила всего 2,2%.
В информационно-аналитическом комментария к ежегодному отчету Центробанка «Динамика потребительских цен» указано, что про то, что январь стал рекордным с точки зрения замедления инфляции. По данным главного финансового регулятора она составила 2,21%, с прогнозируемым ростом в текущем году до 4%.
Причем уровень цены на продукцию сельского хозяйства (в плодоовощном секторе) опустился ниже рыночных января 2017 года. Инфляция замедляется во всех 8 федокругах, где не превышает 4,4%. Это положение не является постоянным, потому что в конце прошедшего года Банк России объявил об изменении о своей денежно-кредитной политики от жесткой к нейтральной.
В информационно-аналитическом комментария к ежегодному отчету Центробанка «Динамика потребительских цен» указано, что про то, что январь стал рекордным с точки зрения замедления инфляции. По данным главного финансового регулятора она составила 2,21%, с прогнозируемым ростом в текущем году до 4%.
Причем уровень цены на продукцию сельского хозяйства (в плодоовощном секторе) опустился ниже рыночных января 2017 года. Инфляция замедляется во всех 8 федокругах, где не превышает 4,4%. Это положение не является постоянным, потому что в конце прошедшего года Банк России объявил об изменении о своей денежно-кредитной политики от жесткой к нейтральной.
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Добавил: Valeriy Вчера, 19:00