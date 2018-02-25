МакSим сбежала из новой квартиры

Певица закончила ремонт в квартире площадью около 250 кв. м, которая находится на юго-западе Москвы в элитном жилом комплексе. В ней гостиная с камином, три спальни, такое же количество санузлов, а также большая веранда, на которой находится площадка для барбекю.По признанию артистки, первый раз оказавшись в данных апартаментах, испытала шок и панику. Сначала певица всем восхищалась, а через три дня убежала в старую квартиру. Утром приехала помощница МакSим и спросила, почему она там сидит, и в приказном тоне заставила артистку вернуться в новую жилплощадь. Возвратилась звезда уже с иным ощущением – новой жизни. Из вещей она перевезла только музыкальные награды, рукопись Высоцкого, гитару Боба Дилана, иконы, книги, а все остальное – новое.