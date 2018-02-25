АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты ЦСМИ: Деятельность Роснефти является частью внешней политики России
EUR 69.63 USD 56.76
Курс валют на 23.02.2018

МакSим сбежала из новой квартиры

Певица МакSим вместе со своими дочерями Сашей и Машей наслаждается жизнью в роскошной квартире на юго-западе столицы. По словам знаменитости, был момент, когда она в этом месте боялась ночевать.

МакSим сбежала из новой квартиры


Певица закончила ремонт в квартире площадью около 250 кв. м, которая находится на юго-западе Москвы в элитном жилом комплексе. В ней гостиная с камином, три спальни, такое же количество санузлов, а также большая веранда, на которой находится площадка для барбекю.

МакSим сбежала из новой квартиры


По признанию артистки, первый раз оказавшись в данных апартаментах, испытала шок и панику. Сначала певица всем восхищалась, а через три дня убежала в старую квартиру. Утром приехала помощница МакSим и спросила, почему она там сидит, и в приказном тоне заставила артистку вернуться в новую жилплощадь. Возвратилась звезда уже с иным ощущением – новой жизни. Из вещей она перевезла только музыкальные награды, рукопись Высоцкого, гитару Боба Дилана, иконы, книги, а все остальное – новое.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 22:30
Новости партнеров

Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Андрей Данилко предложил властям Киева
Сирийскими военными предотвращён теракт у мечети
Норвегия выделит $13 млн. на реконструкцию
Чехия собралась заменить версии Ми-24 натовскими
В России работают над самолетом с лазерным оружием
Тюнеры из RoadShow International взялись за
В Китае 53-летний мужчина зарезал четырех человек
ВМФ Российской Федерации получит новый авианосец
Захарова рассказала об интересе США к выборам в
В китайском аэропорту произошло возгорание багажа
В Сети обрушились с критикой на Любовь Успенскую
NASA может упростить процедуру дезинфекции для
Рамзану Кадырову представали боевую машину для
В сеть просочились первые изображения нового SEAT
Фанаты взбудоражены пропажей памятника Владиславу
Создатель комиксов назвал героев DC устаревшими
Боевики готовят провокации с химическим оружием
Наследница Вячеслава Тихонова Анна рассказала
Филипп Киркоров побывал на месте своего дебюта в
Актеры из Красноярска рассказали о жестокости к
Курдские ополченцы готовы прекратить ведение огня
Ольга Орлова рассказала секреты своей молодости
Станислав Садальский раскритиковал поведение
В Microsoft Store началась распродажа смартфонов
Поклонники осудили Анастасию Волочкову за
Военные США готовятся к будущим космическим войнам
МакSим сбежала из новой квартиры
Елена Подкаминская испытывает блаженство от
В США процветает торговля расчлененными трупами с
Неправильное приготовление овсянки становится
Просмотреть все новости