Vivo выпускает абсолютно безрамочный смартфон со сканером на дисплее

В экран модели встроен дактилоскопический сканер. Современный аппарат имеет название Vivo Apex. Данную новинку наделили полностью безрамочным дизайном. Его экран занимает 99 процентов площади передней панели устройства. Данный аппарат не имеет отступов со всех сторон. Vivo Apex должны вскоре уже представить общественности. Это, по всей видимости, произойдет 26 февраля в рамках выставки MWC-2018. Реализация устройства начнется не ранее 2-го полугодия.В настоящее время отсутствуют данные касательно оснащения Vivo Apex камерой, а также прочими элементами, требуемыми для нормальной работы устройства. По всей видимости, разработчики их разместят в AMOLED-экране либо автоматически будут выходить их корпуса благодаря определенной системе.