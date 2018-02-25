В ЮАР свинья умеет писать картины и продавать их за большие деньги
Свинья из ЮАР стала знаменитостью благодаря своему необычному таланту. Она умеет писать картины и продавать их за большие деньги, а хозяйка животного рассказала о способностях Пигкассо СМИ.
Женщина забрала маленького поросенка с бойни и спасла его от участи остальных собратьев, после чего питомец стал жить в ее доме. Однажды он решил взять кисть, оставленную мастерами во дворе, после чего заинтригованная особа поставила перед ним холст.
Жительница из пригорода Кейптауна была поражена, когда животное с удовольствием раскрашивает его в разные цвета, после чего коллекционеры стали заказывать работы необычного художника. Сейчас уже продано 40 картин свиньи, а также один покупатель заплатил за полотно почти 2 фунта стерлингов.
Женщина забрала маленького поросенка с бойни и спасла его от участи остальных собратьев, после чего питомец стал жить в ее доме. Однажды он решил взять кисть, оставленную мастерами во дворе, после чего заинтригованная особа поставила перед ним холст.
Жительница из пригорода Кейптауна была поражена, когда животное с удовольствием раскрашивает его в разные цвета, после чего коллекционеры стали заказывать работы необычного художника. Сейчас уже продано 40 картин свиньи, а также один покупатель заплатил за полотно почти 2 фунта стерлингов.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 20:50