Аллу Пугачеву раскритиковали из-за плохой обуви

Примадонна в соцсеть выложила снимки босоножек и туфель из коллекции собственного бренда. При этом пользователи не оценили обувь, так как, по их мнению, она имеет ужасный вид. Однако самые преданные фанаты поддержали Аллу Борисовну, но таких юзеров оказалось очень мало. Большая часть фолловеров исполнительницы песен выразили мнение, что её обувь будет пользоваться не большим спросом.Стоит напомнить, что обувной бренд, именуемый Alla Pugachova, существует ещё с конца девяностых годов. Модельером и дизайнером весенне-летней коллекции является Алена Ахмадулина. Девушка на протяжении длительного времени ведёт сотрудничество с компанией легендарной отечественной певицы.