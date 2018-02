Компания опубликовала характеристики Huawei P20 Pro

Стоит отметить основную камеру, включающую три объектива, датчик изображения, искусственный интеллект (see mOOOre with AI). В новую линейку вошли P20, P20 Plus (P20 Pro), P20 Lite. При этом только старшая модель должна получить тройную камеру. Камера в обычной версии Huawei P20 будет сдвоенной. Младшая модель P20 Lite получит сдвоенную и одинарную камеру. Huawei P20 должны анонсировать в Париже 27 марта. Устройство получило шестидюймовый дисплей на 2180х1080 рх, однокристальную современную систему Kirin 970, ОЗУ на 6/8 ГБ, флэш-память на 128/256 ГБ.Модель оснащается цветной на 12 Мп и черно-белой на 16 Мп камерами, камерой на 16 Мп с датчиком изображения, телефото объективом с эффективной диафрагмой F/1,8, системой оптической стабилизации изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера имеет диафрагму F/2,0.