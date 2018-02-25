Компания опубликовала характеристики Huawei P20 Pro
Huawei подтвердила название новой флагманской версии смартфона, опубликовав характеристики Huawei P20 Pro.
Стоит отметить основную камеру, включающую три объектива, датчик изображения, искусственный интеллект (see mOOOre with AI). В новую линейку вошли P20, P20 Plus (P20 Pro), P20 Lite. При этом только старшая модель должна получить тройную камеру. Камера в обычной версии Huawei P20 будет сдвоенной. Младшая модель P20 Lite получит сдвоенную и одинарную камеру. Huawei P20 должны анонсировать в Париже 27 марта. Устройство получило шестидюймовый дисплей на 2180х1080 рх, однокристальную современную систему Kirin 970, ОЗУ на 6/8 ГБ, флэш-память на 128/256 ГБ.
Модель оснащается цветной на 12 Мп и черно-белой на 16 Мп камерами, камерой на 16 Мп с датчиком изображения, телефото объективом с эффективной диафрагмой F/1,8, системой оптической стабилизации изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера имеет диафрагму F/2,0.
Стоит отметить основную камеру, включающую три объектива, датчик изображения, искусственный интеллект (see mOOOre with AI). В новую линейку вошли P20, P20 Plus (P20 Pro), P20 Lite. При этом только старшая модель должна получить тройную камеру. Камера в обычной версии Huawei P20 будет сдвоенной. Младшая модель P20 Lite получит сдвоенную и одинарную камеру. Huawei P20 должны анонсировать в Париже 27 марта. Устройство получило шестидюймовый дисплей на 2180х1080 рх, однокристальную современную систему Kirin 970, ОЗУ на 6/8 ГБ, флэш-память на 128/256 ГБ.
Модель оснащается цветной на 12 Мп и черно-белой на 16 Мп камерами, камерой на 16 Мп с датчиком изображения, телефото объективом с эффективной диафрагмой F/1,8, системой оптической стабилизации изображения. 8-мегапиксельная фронтальная камера имеет диафрагму F/2,0.
Технологии
Добавил: tantan61 Вчера, 21:40