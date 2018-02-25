Яна Кошкина перепутала даты во время поздравления сборной России по хоккею

Ведущая написала небольшой пост в Instagram, отметив, что у нее просто нет слов кроме позитивных эмоций. Затем она упомянула, что такое событие произошло спустя 20 лет, вместо цифры 26. Подписчики сразу обратили внимание на оплошность Яны Кошкиной и стали осуждать звезду, не разбирающуюся в хоккее.Они попросили ее определиться с датами или найти информацию в сетях. Многие люди отметили, что не стоит показывать свою грамотность, если человек не компетентен в данном вопросе, а также писать об этом в поздравительном сообщении.