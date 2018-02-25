Ксению Собчак раскритиковали за неосторожное обращение с сыном

В своём микроблоге Instagram ведущая обнародовала одну из редких публикаций Платона, который помогает матери убираться в комнате. Мальчик складывает вещи в тумбочку, полную баночек с лекарствами. Фолловеров возмутило, что Ксения хранит опасные для маленького ребёнка предметы в легкодоступном месте. Малыш без особого труда может открыть ящик, при этом попробовать лекарства, в итоге наступит отравление.Как молодая мама, Собчак должна вникать в эти моменты, но на этот раз теледива показала себя со стороны безответственности. Подписчики мгновенно набросились с претензиями на звезду. Другие же встали на защиту знаменитости, призывая Ксению не обращать особого внимания на завистников. В целом фото за сутки собрало более 100 тысяч лайков.