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Ксению Собчак раскритиковали за неосторожное обращение с сыном

Ксеня Собчак подверглась критики со стороны поклонников касательно неосторожного обращения с маленьким сыном. На обнародованном фото запечатлено как мальчик играет с банками таблеток.

Ксению Собчак раскритиковали за неосторожное обращение с сыном


В своём микроблоге Instagram ведущая обнародовала одну из редких публикаций Платона, который помогает матери убираться в комнате. Мальчик складывает вещи в тумбочку, полную баночек с лекарствами. Фолловеров возмутило, что Ксения хранит опасные для маленького ребёнка предметы в легкодоступном месте. Малыш без особого труда может открыть ящик, при этом попробовать лекарства, в итоге наступит отравление.

Ксению Собчак раскритиковали за неосторожное обращение с сыном


Как молодая мама, Собчак должна вникать в эти моменты, но на этот раз теледива показала себя со стороны безответственности. Подписчики мгновенно набросились с претензиями на звезду. Другие же встали на защиту знаменитости, призывая Ксению не обращать особого внимания на завистников. В целом фото за сутки собрало более 100 тысяч лайков.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Вчера, 21:20
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