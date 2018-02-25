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SSD-накопитель рекордного объема выпустила компания Samsung

Разработчиками Samsung сообщается о начале продаж новых твердотельных накопителей (SSD), серия PM1643, имеющих внутреннюю память объемом 30,72 Тбайт. Отмечена и суперскорость чтения, для такого объемного накопителя, которая равняется 2100 Мбайт/сек. Компания достигла нового мирового рекорда в подобного рода технологиях.

Чипы четвертого поколения - V-NAND, лежат в основе новинки серии PM1643, каждый чип содержит 512 Гбайт. Каждый Тбайт группируется 8-ю парами чипов, образующими один слой. В общем, твердотельный носитель насчитывает 12 таких «набор», что указывает на суммарный объем 32 Тбайта. Для нового SSD, экспертами определен интерфейс, названный - Serial Attached SCSI (SAS).
SSD-накопитель рекордного объема выпустила компания Samsung


Скорость считывания информации новинкой - 2100 Мбайт/сек, соответственно, запись носителем проходит на уровне 1700 Мбайт/сек. Чтобы считать данные, разработка использует до 400 тыс. IOPS, операции чтения и записи операций составят до 50 тыс. Разработан SSD-носитель для крупномасштабных высокоуровневых сервисов, а так же многих других систем хранения данных.

Как предположили специалисты, встретить модель на новых сериях ноутбуков вряд ли получится. Но определенно, это официальный новый мировой рекорд в направлении самых вместительных SSD-накопителей. Ранее были попытки от компании Seagate, которая экспериментировала с диском, размером 60 Тбайт. Но все остановилось на демонстрации разработки, по невыясненным причинам, дело до продаж не дошло.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 21:10
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