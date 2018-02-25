В РФ рухнули цены на дешевые смартфоны от Samsung

Смартфоны Galaxy S8 на сегодняшний день расцениваются в $700-820. Версия S8 2017 года до сих пор принадлежит к классу флагманов. При этом новая модель Galaxy S9 может выступить серьезным конкурентом версии iPhone X, считающейся лучшей в соотношении цена-качество-производительность. Представленная в 2017 году версия S8 обладает 5,8-дюймовым дисплеем, поддержкой 2К разрешения, 12-мегапиксельной камерой. Телефон работает на базе самого мощного процессора Snapdragon 835.В Барселоне в рамках предстоящей выставки MWC-2018 представят Samsung Galaxy S9 и новый процессор типа Snapdragon 845 с большей производительностью. Стоит отметить, что презентация известной компании Samsung запланирована на 25 февраля по Москве в 20:00.